Hello les gamers,Aujourd'hui sort South Park L'Annale du Destin sur Nintendo Switch et je viens à travers cette vidéo de 4 minutes vous donnez mon avis sur celle-ci sachant que j'ai retourné le jeu sur Playstation 4 à la sortie et qu'un test sur notre chaîne est disponible.Outre le portage de très bonne facture vous verrez je reviens sur le jeu et vous en dis plus sur cette mouture, les qualités du jeu on les connaît tous, l'expérience est exactement la même mais il y a des points à signaler comme le poids du jeu, et temps de chargements un poil plus long.Je vous laisse voir de quoi il en retourne avec du gameplay maison, bonne vidéo à tous !Ah si un modo passe par là, la fiche du jeu n'existe pas sur Switch.