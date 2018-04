Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :C’est au tour du jeu Minecraft d’avoir du contenu à l’effigie du jeu de Square-EnixSelon le PSN néo-zélandais, ce contenu sera disponible avec la MAJ 1.68, et coûtera 4.85$. Reste à voir si d’autres licences auront droit à un futur contenu similaire prochainement…Source : https://www.resetera.com/threads/minecraft-adds-a-final-fantasy-xv-skin-pack.38247/

posted the 04/24/2018 at 02:09 PM by link49