Lost Sphear est actuellement à 27.79€ sur Switch.L'arrivée de LOST SPHEAR marque la prochaine étape de ce nouvel âge d'or du JRPG en renouvelant le gameplay des RPG classiques ! Un jeune homme victime d'un phénomène inconnu se retrouve confronté à une force qui met la réalité en péril. Réveillez le pouvoir des souvenirs et récupérez ce qui a été perdu ! Faites appel à différents souvenirs et transformez ce qui vous entoure au cours de cette aventure pour sauver le monde. • Une histoire unique et inoubliable dotée d'un gameplay fluide. • Un système de combat amélioré utilisant l'ATB 2.0, qui apporte plus de liberté aux combats. • Equipement mécanique : capturez des robots Exomech dans le monde ou pendant les combats, puis équipez-en vos personnages afin d'obtenir des compétences améliorées.