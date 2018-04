Bonjour, J'ai une question voir un soucis. Quand j'ai une MAJ d'un jeu, (genre GoW) de quelques Mo, le téléchargement va très vite, mais après au lieu d'avoir "Installation" , j'ai "copie en cours..." et là ça prend plusieurs minutes. Quelqu'un sait pourquoi ?? Merci

posted the 04/24/2018 at 12:22 PM by arquion