Petite question à tout ceux qui jouent à Sea of Thieves. Il a été question pendant un moment de Galions avec des équipages de squelettes/fantômes.Quand on va voir les grades dans les différentes guilde, on en trouve un qui concerne la victoire du des vagues d'équipages fantômes, c'est que l'on est bien sensés en avoir. Seulement passé la centaine d'heures de jeu je n'en ai toujours pas croisé un seul.Alors soit cela indique des équipages de galion fantôme à venir, soit j'ai loupé un truc et je ne sais pas à quoi correspond ce grade