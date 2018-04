Attendu comme le messie du RPG après le grandiose The Witcher 3, le Cyberpunk 2077 de CD Projeckt devrait enfin se dévoiler a l'E3 2018 en juin prochain.



Si on s'attendait tous à un jeu de rôle à la troisième personne dans un monde immersif à souhait, on pourrait bien être surpris, voir même choqués puisque nos confrères de Gamepressure sont convaincus, grâce à une de leurs "source" interne du studio que le jeu serait en fait... Un FPS !



Et oui, un jeu de tir à la troisième personne mâtiné d'éléments RPG façon Deux Ex, avec un système de Wall Run a la Titanfall histoire de dynamiser les déplacements.



La source confirme que le titre sera présenté en démo jouable a l'E3, et que les développeurs sont pour l'instant affairés a une partie du soft se déroulant... (je le dis pas ça peut spoiler)



Alors pour en revenir dessus, je serai vraiment dégoûter que ce soit un fps même mâtiné de RPG, j'espère vraiment que la source se trompe, pourtant CD Projeckt avait confirmé plus d'une fois que ce serait un vrai RPG a la The Witcher donc j'ai des doutes sur le fait que ce soit un FPS mais bon comme ont dis dans le milieu, Wait and see..