Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :T-elos Re: est une lame rare créée avec la coopération de Bandai Namco Entertainment. C'est le personnage cadeau mentionné dans une note de production précédente aux joueurs qui ont termine le jeu une fois. T-elos Re: est un personnage rival de KOS-MOS dans la série Xenosaga. Cette lame a été conçue par CHOCO. Il faut l’éveiller, mais son taux d’apparition est très élevé, ce qui veut dire que vous pouvez l'obtenir du premier coup.La deuxième est Poppi Buster. C'est une Lame rare qui ne peut être obtenue que par les joueurs qui ont acheté l'Expansion Pass. Cette lame a été conçue par Masatsugu Saito. Alors que Poppi est une lame artificielle exclusivement pour Tora, Poppi Buster est une lame artificielle conçue pour être utilisée par des personnages autres que Tora. enfin, Poppi Buster devra être obtenu via une quête.Enfin, les autres mises à jour de la version 1.4.0 incluent quelques ajouts, comme une nouvelle option de tri ajoutée au menu. À partir du mois de mai, il y aura de nouvelles quêtes, ainsi que plus de nouvelles lames rares, des défis, des nouveaux combats, un mode de difficulté Extrême et plus encore pour les utilisateurs ayant acheté le Pass Expansion. Pour finir, une Lame Rare particulière a été conçue par un nouvel illustrateur et est doublée par un nouvel acteur vocal, et sera une extension complète originale...Source : https://www.nintendo.co.jp/switch/adena/production-notes/index.html#180424