Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :L'offre la plus intéressante est celle de la Fnac, avec un Pack 52 euros environ et l'autre à 59 euros environ, avec un bon d'achat offert allant de 5 à 10 euros.Amazon pratique le même prix que la Fnac, sans les bons d'achat.Auchan vendra un Pack 55 euros et l'autre 60 euros environ.Carrefour vendra un Pack 55 euros et l'autre 10 euros plus cher.Géant vendra un Pack à 70 euros et l'autre à 80 euros environ.Enfin, Micromnania sera le plus cher, de 10 euros de plus sur chaque Pack par rapport à Géant. Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : member15179.html