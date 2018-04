Grand fan de Captain Tsubasa que je suis, je ne pouvais passer à côté de DAYS lors de son annonce en simulcast chez ADN. Toutefois, après quelques épisodes, non pas que j’étais déçu, je trouvais que l’évolution était bien trop lente et que Tsukushi Tsukamoto était un peu trop mauvais. Forcément quand on a été bercé aux côtés de Tsubasa Ozora, bref... De ce fait, j’avais décidé, à l’époque, de mettre en pause la série et que j’y reviendrais peut-être plus tard. J'ai donc repris la série en blu-ray et là, force d’avancer dans les épisodes je me suis rendu compte que j’avais loupé quelque chose.Ma chronique complète est à découvrir sur mon blog perso :Comme je le disais donc, les premiers épisodes peuvent paraître lents, on ne voit pas de réelle évolution de Tsukushi. J’avais même envie de lui mettre des baffes par moments me disant qu’il n’arriverait jamais à la cheville de Tsubasa. Et c’est vrai de toute manière, on ne va pas se le cacher car ce n’est pas là l’intérêt de DAYS. Ces 2 joueurs ne se valent pas du tout et la série ne joue pas du tout dans le même niveau et c’est justement ce qui fait la force de DAYS. Dans un sens, on retrouve un football comme j’ai pu le voir dans Giant Killing par exemple. On est ici dans des situations davantage réelles, avec une bonne dose d’humour et on met aux oubliettes les super shoot qu’on retrouve dans Captain Tsubasa ou encore Inazuma Eleven. Je dirais donc qu’il faut savoir prendre son mal en patience durant les épisodes du premier coffret car le plus intéressant à mes yeux ne commence que dans le second coffret.On découvre donc un joueur novice qui va évoluer mais il prend son temps, dira-t-on. Et bien qu’on assiste à de légers matchs, ils ne font que figures d’initiations pour moi. Le sérieux arrive un peu tardivement, le second coffret se dévorant bien plus vite. C’est au cours de ces épisodes qu’on profite de matchs bien plus rythmés. J’ai trouvé que cette seconde partie disposait d’atouts bien plus accrocheurs que la première, même si les côtés phases d’amitiés ne me gênent pas. On s’attarde aussi sur les valeurs morales du sport, le fair-play et autres plaisir de jeu.La première partie de cet animé se focalise donc sur l'apprentissage du football par un amateur. Mais attention, il a beau ne pas savoir jouer il n'en demeure pas moins qu'il soit passionné par ce sport, et c'est ce qui va le pousser à découvrir pleinement ce sport et à évoluer. J'aurais par contre aimé que les matchs soient plus longs afin de profiter davantage de bonnes actions. Pas de grosse surprise donc à espérer, pas d'évolutions fulgurantes, ni de supers frappes. Cela reste donc moins divertissant et spectaculaire qu'un match dans Captain Tsubasa, Giant Killing ou encore même Hungry Hurts Wild Striker.En ce qui concerne l'animation en elle-même, je peux dire avoir apprécier le travail réalisé ici, la gestuelle des joueurs est bien maîtrisées, entre autres. Non vraiment la réalisation est de qualité avec un rendu visuel qui s'apprécie indéniablement. En termes de qualité c'est du tout bon, personnellement ça me plaît ! Aussi, on peut soulever que la série est ici proposée en VOstFR.Alors oui, pour moi il faut prendre la peine de découvrir DAYS !