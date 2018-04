On se doute que Nintendo a du lourd en réserve, idem pour Microsoft (pour l'instant il n'y a rien pour 2019 d'annoncé).Mais vous attendez quoi de Sony?Alors perso j'en attend pas mal même si je pense qu'il y aura pas une tonne d'annonce first party.Néanmoins Japan Studio devrait annoncer cette année sa nouvelle IP (de Kouno), teasé depuis depuis deux ou trois ans, par les prods de Sony (la dernière fois en décembre dernier).Une nouvelle collaboration avec From Software?En first party, on sait déjà qu'on aura du gameplay de The Last of Us 2.Peu être Death Stranding?Ghost of Tsushima devrait être présent également.Du gameplay de FF7 Remake ou du moins une vidéo ?Un trailer de Shenmue 3?Une nouvelle grosse présentation de Days Gone? Et surtout de Spiderman, vu qu'il sort en fin d'année.Et peu être des surprises tiers comme DMCV?Vous en attendez quoi de cette conf?