Voici une Information concernant le jeu Detroit : Become Human :Les sites publient leurs preview :Daily Star : "Quantic Dream pourrait être de retour avec son meilleur jeu."Gaming Boulevard : "C'est le jeu le plus attendu de 2018."Mobilesyrup : "Detroit : Become Human est le jeu le plus ambitieux de Quantic Dream."TheSixthAxis : "Certes, les attentes sont élevées après des années de trailers impressionnants, mais ce titre est clairement leur jeu le plus ambitieux et riche."IGN : "Detroit : Become Human est intrigant parce que personne ne fait des jeux comme ça."VG247 : "Il semble très probable que ce soit le meilleur jeu de Quantic Dream à ce jour."Et le premier retour de Gameblog :Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 25 mai prochain, et une Démo sera disponible dès demain...Source : https://www.resetera.com/threads/detroit-become-human-preview-thread.38055/