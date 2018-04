Je parle de la console que je possède.. je n'ai toujours de ps4.Alors pour moi, les forces de la Xbox One X en particulier :- La console la plus puissante de toute et de loin.- la plus jolie et petite, silencieuse.- la meilleur manette.- Lecteur Bluray 4K.- le live à la pointe de la technologie.- Cross Plateforme.- Gamepass.- Rétro compatible (lifting de tout les jeux)- Game anyware Xbox et pc gratos.- Meilleur jeux exclusif online.-.. je pourrais continuer mais je m'arrête làSacré bécane si on s'y attarde un peu quand même.Elle a du mérite selon moi, parti comme c'était parti.Concrètement elle mérite bien mieux .. autant que ses concurrent direct.Merci d'être passé