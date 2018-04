Global version. Acheté sur Banggood 315,98€ en promo (+25€76 de cashback prochainement), ça me reviendra à 290,22€Acheté le 12 Avril (en livraison standard gratuite), expédié le 14, arrivé à Roissy le 20 puis chez moi ce matin même le 23 Avril. Très très rapide donc, simplement 11 jours week-end inclus entre le moment ou j'ai passé ma commande et la réception du colis (ça vient de chine je le rapelle). Pas de frais de douane comme toujours !Android 8 Oreo (Miui 9) V9.5.6.0.ODEMIFAMultilanguesSupport MAJ OTASnapdragon 835Adreno 540Capteur d'empreinte digitale ultra réactifQuick Charge 3.0USB Type-C (Adaptateur USB Type-C vers Jack inclus)Poids : 185gBatterie : 3400MAhAdaptateur avec Prise EU inclusDimensions : 151.8*75.5*7.7mmEcran 18:9 // 5,99"C'est un smartphone aux dimensions d'un 5,5" mais avec un écran de 6 pouces. Comment c'est possible ? Tout simplement car l'écran fait la quasi totalité de la face avantJ'ai choisis ce smartphone également car sa batterie tient facilement + d'une journée, certains disent deux jours (oui mais bon, si tu ne touches pas trop à ton smartphone je pense) sinon pour les autres, 1 journée et demi en utilisation normale (net, youtube, réseau sociaux etc ...). Assez rare de nos jours qu'un smartphone tient plus d'une journéeDes jeux à conseiller ? (je joue jamais sur smartphone, voilà pourquoi je pose la question), excepté PUBG, je sais que je vais le tester, j'ai cette manette bluetooth : https://fr.gearbest.com/video-game/pp_197588.html Plus qu'à tester la bête (qui m'aura revenu au final, je le rapelle, à 290€, un très bon prix donc). J'avais un budget de 250/270€ max, j'ai un peu dépassé donc ...God of war (à 40€ neuf livré je le rapelle :, nouveau smartphone, une bonne semaine donc ^^