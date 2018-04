Bonjour, je viens de changer de smartphone, j'ai uniquement mon adresse gmail sur mon nouveau smartphone, je n'arrive pas à récupérer mes autres adresses email (laposte, hotmail, etc ...), j'ai plusieurs adresses mails sur mon ancien tel Comment faire pour éviter de tout reconfigurer svp ?

posted the 04/23/2018 at 12:53 PM by ioop