Voici une Information autour de la Nintendo Switch :L’employé d’Ubisoft qui avait leaké le jeu Nintendo Labo est assez bavard ces derniers temps. Il précise que même si ce début d’année est assez pauvre en ce début d’année, la fin sera elle riche en nouveaux jeux AAA de la part des éditeurs-tiers et de Nintendo. Il termine en disant que sur cette période, Nintendo va nourrir la console encore plus que sur toutes l’année 2017…Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=235809

posted the 04/23/2018 at 12:06 PM by link49