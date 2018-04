Far Cry 5 a fait le bonheur de nombreux joueurs lors de sa sortie en mars de cette année, mais il possède aussi son lot de secrets. Parmi ceux-ci, un calendrier découvert par nos confrères d'xboxer sur le mur d'une cabane située dans le comté de Hope, région contrôlée par Joseph Seed le grand méchant du jeu. Si de prime abord le calendrier semble anodin, il est sans doute l'indice le plus probant sur un retour de la série Driver.

L'image employée n'est pas anodine : on reconnaît directement la Dodge Challenger, voiture phare de Driver San Francisco. Ce véhicule existe aussi dans Far Cry 5 mais lorsque l'on regarde la date du calendrier, il n'y a plus aucun doute sur le rôle que celui-ci joue. En effet, le jeu est sorti en mars 2018, mais pourtant le calendrier est ouvert à la page du mois de septembre 2018. On ne peut s'empêcher de faire le lien avec la sortie initiale de Driver San Francisco en septembre 2011 !



LE RENOUVELLEMENT DU SITE DRIVER5.COM ET LA DISPARITION DU JEU DES STORES ONLINE



Le teasing de Far Cry 5 est le dernier indice en date mais des fans de Driver avaient déjà remarqué le renouvellement du site driver5.com, qui renvoyait sur le site officiel de Driver San Francisco, en début d'année. De plus, il est impossible depuis l'an passé de se procurer Driver San Francisco sur les stores online PlayStation Store, Xbox Marketplace, uPlay et Steam. Certes, cela concerne des questions de licences expirées au niveau des musiques (ce qui n'est pas sans rappeler ce qui va arriver à GTA IV) mais aussi des marques de véhicules, cependant la réponse fournie par le support il y a quelques mois à la question d'un utilisateur sème le doute. Celle-ci indiquait en effet "espérer que le jeu sera remasterisé (…) et de nouveau disponible à la vente ensuite".