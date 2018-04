Ça fait peut intello ou m'a tu vu mais quand je vais au cinéma c'est pas pour laissé mon cerveau au placard (coucou les Transformers) donc quitte a aller au cinéma, autant aller voir un bon film (ce qui n'arrive quasiment jamais).



C'était le cas avec The Big Short



Synopsis



En 2005, à Wall Street, au milieu des grandes banques, des médias et du gouvernement aveugles, quatre outsiders découvrent la bulle immobilière et l'opacité de son financement. Par l'analyse et l'enquête sur le terrain ils rejettent l'idéologie et l'optimisme écrasants de leur milieu. Ils sont les seuls à se positionner dans le sens de la débâcle qui leur apparaît certaine.



Pour ce faire, ils vont mettre au point et négocier avec les banques des produits financiers leur permettant de parier à la baisse, de shorter.



Définition : “To short” en anglais signifie vendre à découvert. Par extension, on dit qu'un investisseur est “short” sur une valeur ou un indice lorsqu'il est baissier. Il peut alors décider de “shorter” ce dernier. A l'inverse, s'il est haussier, on dit qu'il est long.











Et voici ma scène préféré dans ce film qui résume très bien la crise