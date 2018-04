« Donnez-moi le contrôle de la monnaie d‘une nation et je n‘aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » Mayer Amschel Rothschild.



« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières d‘active. » Thomas Jefferson.



« La banque essaye de me tuer, mais je la tuerai. » Andrew Jackson.



« J‘ai deux grands ennemis : l‘armée sudiste positionnée face à moi et la haute finance dans mon dos. Des deux, c‘est la seconde qui est la plus dangereuse… » Abraham Lincoln.



« Par des procédés constants d‘inflation, les gouvernements peuvent confisquer d‘une façon secrète et inaperçue une part notable de la richesse de leurs nationaux. Par cette méthode, ils ne font pas que confisquer : ils confisquent arbitrairement et tandis que le système appauvrit beaucoup de gens, en fait, il en enrichit quelques-uns. » John Maynard Keynes.



« En l‘absence d‘un étalon-or, il n‘existe aucun moyen de protéger l‘épargne contre la confiscation par l‘inflation. Il n‘existe aucune réserve de valeur fiable. » Alan Greenspan.



« Tout comme la liberté, l‘or n‘a pas sa place là où on le sous-estime. » Lot Myrick Morrill.

Publié en 1996, ce film raconte comment s'est opéré, sur environ 2 siècles, le détournement du système monétaire et bancaire états-unien et mondial. Il explique plusieurs conflits au cours de ces deux siècles dont les deux guerres mondiales, il explique l'origine des fameuses 'crises boursières' et bien d'autres exactions. Est-ce-que l'esclavage par la dette existe réellement ? Si oui, est-il inévitable ? Où est passé l'or que l'humanité extrait du sol depuis des millénaires ? Les Etats-Unis ont-ils eu des présidents honorables ? Qu'est-ce-que les banques centrales ? Qu'est-ce-qu'une crise boursière ? D'où viennent les billets de banque ?