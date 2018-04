Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 et Yakuza 6 : The Song Of Life :Le jeu God of War sur Ps4 réalise le meilleur lancement de la saga sur ce marché, faisant 35% de plus que le jeu God of War 3, sorti lui sur Ps3. Voici d'ailleurs le Top 10 :Il fait déjà mieux que la première exclusivité Ps4 de l'année, Shadow of the Colossus.Même constat pour le jeu Yakuza 6, qui réalise le meilleur lancement de la Saga, faisant mieux que le jeu Yakuza Kiwami, se vendant à 300 unités de plus...Source : https://www.resetera.com/threads/uk-god-of-war-launch-is-the-biggest-in-the-series-history.37891/