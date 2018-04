Fifa 16 et Fifa 17 sont arrivé sur EA Access avant le 21 avril. Cette années toujours rien et toujours aucune communication du studio EA.



Un impact à cause de la coupe du monde 2018 ? ou j'ai raté une information ?



En tous cas super deçu si il arrive trop tardivement car je prend le EA access surtout pour Fifa et testé des jeux EA que j'aurais pas testé autrement.