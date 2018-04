Voici voilà mes dernières petites acquisitions :Petite figurine de la série adverge plutôt sympa pour le prix et un jeu de cartes uniquement composé de Vegeta , idéal pour les soirées poker entre vrais saiyen !(Bon parcontre c'est un peu de l'arnaque la boîte et la carte à l'avant sont brillantes mais tout le reste à l'intérieur ne l'est pasFigurine dragon stars séries du clone Vegeta de dbfz , plutôt pas mal pour le prix en comparaison des shfiguarts .Vegeta série blood of Saiyan ,j'étais pas trop fan des cheveux dorés mais en fait ça paaaasse!Figurine en kit figure Rise standard simple et sympatoche a monter pour un résultat que ça va c'est Vegeta donc c'est cool.Toujours figure Rise standard , Vegeta et sa capsule qui rend vachement bien pour un truc en kit!Et ma dernière merveille merveilleuse , une résine de Vegeta ssj4 de chez BL ? (C'est marqué en dessous..) je sais pas trop sur la boîte il y'avais un autocollant djfungshin donc j'imagine que ça vient de la ... Je l'ai chopé à un gars sur un groupe Facebook donc je sais pas trop!Bref! Elle est stylé !Voilà, merci pour votre attention.Au-revoir.