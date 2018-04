Salut tout le monde.J’ai commencé god of war sur PS4 pro, j’ai fait plusieurs session sur le jeux.A chaque fois la ps4 ventile beaucoup avec des bons pics bien bruyant.Avez vous se genre de probleme ?Pour info, j’ai demonté la ps4, pas de poussière au niveau du ventilo.

Who likes this ?

posted the 04/22/2018 at 04:37 PM by maxps