Voici une Information concernant la Xbox One :Selon le site The Verge, la liste des nouveautés de cette semaine sur la Ps4 et Xbox One est un indicateur de l'état de chaque console. La Ps4 a eu deux nouveaux titres exclusifs qui sont issus des séries majeures qui remontent à la Ps2 : God of War et Yakuza 6. La Xbox One se contente elle d'un tas de vieux jeux Xbox. Ce choix de Microsoft fait cependant de la Xbox One la console qui a maintenant le plus de jeux par rapport à toutes les autres consoles. Du moins, d'un certain point de vue. Les jeux Xbox d'origine sont désormais également pris en charge et obtiennent une résolution native 4 fois plus importante sur la Xbox One et One S, ou 16 fois sur la Xbox One X. Les jeux Xbox 360 se chargent plus vite avec même des améliorations spécifiques pour la Xbox One S et X. Chose que ne peut offrir la Ps4, n'étant pas rétro-compatible. La Xbox One est donc selon eux la meilleure console, si on fait l'impasse sur les gros titres exclusifs récents...Source : https://www.theverge.com/2018/4/18/17251030/xbox-one-backwards-compatibility-360-panzer-dragoon-orta