SEGA vient d'annoncer en grandes pompes la sortie prochaine d'une Sega Mega Drive Mini qui sera pour la première fois véritablement estampillée SEGA.



Jusqu'à présent, Sega avait concédé une licence d'exploitation de la marque Mega Drive à AtGames qui nous avait quand même pondu toute une série de Mega Drive Mini bien pourries.



Alors la grande inquiétude est venue quand Sega a rajouté qu'ils s'appuieraient sur la technologie d'AtGames pour leur future mini console.



Ceci étant dit, la dernière mouture sortie le 4 décembre 2017 n'est pas si naze que ça. C'est pas encore la version ultime mais c'est plus convenable que les précédentes minis et leurs sorties vidéo composite foireuses.



La Sega Mega Drive HD Flashback contient 85 jeux (Mega Drive, Master System, Game Gear et logiciels libres) et dispose de titres sympathiques : Sonic, Phantasy Star, Comix Zone, Decap Attack, Psycho Fox et bien évidemment : Snail Maze...



J'en avais fait la présentation à l'époque :







Alors mes petits lapins, entendons-nous bien : ça ne vaudra jamais une véritable Mega Drive avec de véritables jeux sur un bel écran cathodique ! Idem on sait tous qu'il existe des systèmes géniaux permettant d'émuler 16 987 jeux et que c'est super bien foutu. Mais bon une version mini d'une console historique ça a quand même son charme.



Ici la question est de savoir ce que vaut cette future SEGA Mega Drive Mini HD car jusqu'à présent la société AtGames est surtout réputée pour la médiocrité de ses produits : image baveuse, plastique cheap, fonctionnalités bancales, jeux moyens, etc.



Or AtGames semble avoir compris pourquoi Nintendo a écoulé 150 000 NES Mini en France : ils ont misé sur la qualité et sur une certaine cohérence éditoriale.



Ainsi dans leur version de 2017 on se retrouve enfin avec une Mega Drive Mini en HD (720p), des fonctionnalités plus sympas qu'auparavant et sélection plus cohérente : Psycho Fox & Decap Attack, la série des quatre Phantasy Star, des "Shining", etc.



Alors bien évidemment il y a encore de bonnes grosses bouses, il y a encore quelques freezes et chutes de frame rate mais globalement il y a du mieux... Et je pense sincèrement qu'avec la supervision officielle de Sega, la puissance de leur catalogue, on aura enfin droit à une véritable Mega Drive Mini en 2018.