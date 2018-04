Bonjour à tous



Comme vous le savez (en fait pas vraiment), je m’intéresse énormément au Nintendo Labo et j'envisage quasiment de l'acheter. La raison à cela est surtout la présence de la fonction "atelier Toy-con" qui est un logiciel de programmation visuel destiné aux enfants et aux créatifs qui ne connaissent absolument aucun langage informatique.



Le Nintendo Labo est sorti le Vendredi dernier aux U.S.A et au Japon et certains possesseur du jeu/jouet ont déjà commencé à tester ce logiciel ( que Nintendo a finalement assez peu mis en avant dans sa communication).



Dans ce post, je vais montrer des vidéos des différents essais et réalisations avec le logiciel. Mais tout d'abord, quelques petites vidéos de présentation de l'atelier Toy-con par Nintendo lui-même.

















La première vidéo pas fait par Nintendo est une réalisation d'une journaliste du site "the Verge" pour une guitare améliorée





Les autres vidéos sont des vidéos twitter et je ne sais pas directement les afficher sur le site. Je me contente donc (et j'en suis désolée) de patager les liens.



Le Timer. [url]=http://twitter.com/riceball0712/status/987352437810802688[/url]



Le visage virtuel

[url]=http://twitter.com/hitokage22/status/987698513625530368[/url]



Un peu de musique (Doom)

[url]=http://www.instagram.com/p/Bh1lyxgggGc/?taken-by=navernoesleep[/url]



Une version rudimentaire d'un jeu de rythme (et une récompense)

[url]=http://twitter.com/mo3ore/status/987576538269863936[/url]



Un petite réalisation graphique et la canne à pèche

[url]=http://twitter.com/athlongc/status/987828293570187264?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2Ftwitter.min.html%23987828293570187264[/url]



Compter des cartes (l'une de mes préférées avec le timer et la guitare version The Verge)

[url]=http://twitter.com/LeavingLuck?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2Ftwitter.min.html%23987695459601805312[/url]



Sous les étoiles

[url]=http://twitter.com/twitter/statuses/987382219520884737[/url]



Le retour des Bongos

[url]=http://twitter.com/twitter/statuses/987697836157366272[/url]



Un autre jeu de rythme

[url]=https://twitter.com/twitter/statuses/987932659492929536[/url]



La voiture dirigée par la moto

[url]=http://twitter.com/twitter/statuses/987678779622416384[/url]



Voila à peu près. Je trouve que cela est déjà pas mal en deux jours. Aprés, je retiens que l'aspect rudimentaire de la programmation graphique dans l'atelier toy-con (juste des rectangle blanc de différentes tailles) limite clairement ces applications au niveau software car Nintendo veut avant tout une interaction entre le programme et des objets physiques ( bref, avec nos propre créations en cartons). Néanmoins, çà me plait déjà.