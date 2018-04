Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 29 mars au 04 avril 2018 :Le jeu Dragon Quest XI sur Nintendo Switch perd huit places, Shin Megami Tensei V perd quatre places, Persona Q2 perd deux places, Kingdom Hearts III reste stable, Final Fantasy VII Remake reste aussi stable, Dragon Quest Builders 2 perd cinq places sur Ps4 et perd huit places sur Nintendo Switch, Fire Emblem sur Nintendo Switch perd trois places, Bayonetta 3 gagne une place, SoulCalibur VI perd trois places, Persona 5 : Dancing Star Night reste stable, Super Smash Bros. for Nintendo Switch gagne neuf places et Death Stranding fait son entrée…Source : https://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-4-15-18/