Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Dans son dernier numéro, EDGE a noté les jeux suivants :God of War – Ps4 : 8/10Sea of Thieves – Xbox One/PC : 7/10A Way Out – Ps4/Xbox One/PC : 6/10Detective Pikachu – 3DS : 6/10Far Cry 5 – Ps4/Xbox One/PC : 6/10Minit – Ps4/Xbox One/PC : 6/10Extinction – Ps4/Xbox One/PC : 3/10Scribblenauts Showdown – Ps4/Xbox One/Nintendo Switch : 3/10Voici l'histoique des notes attribuées par le magazine britannique :Le dernier Opus a donc obtenues l'une des meilleures notes parmi tous les Opus de la Saga...Source : https://nintendoeverything.com/edge-319-review-scores/