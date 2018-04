Jupiter avec ces quatre Lune bien voyante







M44, un amas d'étoiles





M45, ou Pléiades, un autre amas d'étoiles





La Lune avec une belle lumière cendrée













Bonsoir tout le monde !Pour cette soirée, je vais vous montrer mes quelques photos du ciel nocturne que j'ai pris ces derniers jours ! Histoire de faire découvrir au gens les belles choses qu'on peut voir dans le ciel. J'avais déjà posté un article du genre l'an dernier, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil !Commençons par le meilleur: Jupiter ! Qu'on peut voir vers l'est à partir de 23h15 environs (après c'est d'après ou je suis)Hier soir, en prenant quelques clichés et superposé quelques photos, j'ai réussi à obtenir un résultat plus que satisfaisant: on voit assez bien ces bandes gazeuses !Et pour parler de ces quatre principaux satellites, j'ai aussi fait une petite modification... Sur la première image, la planète est en surexposition pour voir les satellites, et sur la deuxième j'ai ajouter la photo de Jupiter retoucher et il faut dire que le rendu est super !Continuons ensuite avec des photos moins récente, qui date du 17 Avril en soirée:Et on finira avec une dernière fois Jupiter, prise en photo le 16 Avril ! Ou cette fois on ne voit que trois satellite sur quatre.PS: Bien sure... Je l'ai jamais posté ici ! Vous voulez voir une nébuleuse ? Et bien voici la nébuleuse d'Orion ! (la petite tache verte) mais qui date de Janvier cette fois: