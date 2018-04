Salut.Quelqu'un sait quelle est la limite qu'un particulier doit respecter pour ne pas se retrouver forcé de passer au statut microentreprise avec bénéfice commercial ?C'est ultra relou car comme toujours avec le fisc français, personne sait rien, les textes sont pas claires, tu l'as dans le cul quoi que tu fasses.Sérieux tout est source d'anxiété dans ce pays à la con. Y paraît même que les plate-formes de vente vous dénoncent carrément quand vous dépassez... Mais dépassez quel chiffre ?Oui, au bout de la première semaine, j'ai déjà une somme mirifique et peur de continuer comme ça parce que je vais égaler le PIB de la Micronésie.On voit la différence entre les jeux Nintendo et le reste au fait, pour avoir rejoué à certains titres SONY devenus intouchables (ICO est une purge) et d'autres Nintendo (tous les Zelda / F-Zero / Mario sont immortels - sauve quand la batterie rend l'âme. Bref.).