State of Mind est un jeu à suspens futuriste qui explore le transhumanisme. Le jeu traite les thèmes de la séparation, de la déconnexion et de la réunion dans un monde déchiré entre une réalité matérielle dystopique et un futur virtuel utopique.

Le jeu State of Mind s'offre une période de sortie ainsi qu'une box sur Switch.Le jeu est développé par Daedalic Entertainment et fut présenté pendant l'E3 2017.Le jeu sera disponible au mois d'Août sur PS4/One et Switch pour 39.99€