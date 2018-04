Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :D'après quatre estimations regroupées par Bloomberg, les ventes du jeu Nintendo Labo la première année devraient atteindre un total situé entre 3,4 et 10 millions d'unités, avec des taux d'adoption par console compris entre 8 à 30%. David Gibson, un analyste basé à Tokyo pour Macquarie Securities, estime quant à lui que le bénéfice brut dégagé par Nintendo sur le jeu Nintendo Labo s'élèverait à environ 37 millions de dollars aux États-Unis sur cette même période...Source : https://www.thestar.com/business/tech_news/2018/04/20/nintendos-billion-dollar-future-may-lie-in-cardboard.html

posted the 04/21/2018 at 05:38 PM by link49