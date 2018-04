Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Les joueurs peuvent maitenant laisser leur note et leur avis sur le site Metacritic. Il est donc tout à fait normal de voir les 0/10 fleurir comme les edelweiss dans la neige. Même si cela ne l'empêche pas d'avoir une excellente moyenne de la part des joueurs...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/god-of-war/user-reviews?dist=negative

God of War

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2018 at 04:06 PM by link49