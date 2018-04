En 1998, face au succès grandissant de la série Buffy contre les vampires, la chaîne américaine The WB décide de faire appel au très demandé Aaron Spelling pour développer un drame surnaturel8. Ce dernier pense d'abord à l'idée de trois femmes pratiquant la sorcellerie qui vivent en colocation dans un manoir à Boston dans le Massachusetts9. Par la suite, elles deviendront des sœurs et habiteront finalement à Chicago puis officiellement à San Francisco. Le titre de projet était House of Sisters.La série débute en 1999 en France sur M6, les 3 premières saisons sont les meilleurs avec Pruele premier épisode de la série, "Le livre des Ombres", a réalisé la meilleure audience pour un premier épisode sur l'ancienne chaîne WB. Plus de 7,7 millions d'Américains ont en effet été charmés par les trois sorcières le 7 octobre 1998. Ce n'est qu'en 2001 que ce record fut battu par Smallville (8,4 millions de téléspectateurs).Par ailleurs la série est un immense sucées en France qui réalise des audience proche des USA!L'opening et EndingD'ailleurs un reboot serais en préparation a voir si cela va aboutir...