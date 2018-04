Murder Incorporated est une organisation de la Yiddish Connection et de la mafia italo-américaine, commandée par Louis Lepke Buchalter, chargée de l'assassinat de ses membres ayant commis une faute ou étant peu sûrs, dont l'existence a été dévoilée en 1940 par le procureur de New York, Burton Turkus, grâce au témoignage du tueur Abe Reles.



Lors de la création de la Commission, conseil exécutif de la mafia italo-américaine, il fut convenu d'interdire l'assassinat sans autorisation de tout policier, personnalité publique d'importance, telle que les juges, ou même d'anonymes extérieurs à la mafia, pour éviter tout grabuge qui eût pu faire naître des enquêtes poussées voire une mobilisation nationale contre le crime. En revanche, il était autorisé de se faire justice entre membres du crime organisé, à condition que la sentence, pour peu qu'elle porte à conséquence, soit avalisée par la Commission (conseil exécutif de la mafia américaine, également appelé Syndicat du crime). C'est tout à la fois pour décider de façon centralisée de ce « sale boulot » et en réduire les risques que fut mis en place Murder Incorporated (baptisé ainsi par la presse), sorte de mutuelle de l'assassinat grâce à laquelle un chef local bénéficiait de temps à autre durant quelques jours des prestations de tueurs non repérés par la police locale car appartenant à l'équipe d'un autre chef, auquel il rendait la pareille.