Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :A défaut d'information de la part de Square-Enix, on se contentera d'un nouveau descriptif paru sur une offre d'emploi d'un site de recrutement japonais. Selon celui-ci :- C'est un titre qui va au-delà de l'original.- Le but est de créer une nouvelle vision du monde tout en préservant le concept original.- Le but est aussi de faire un nouveau jeu, pas seulement un Remake.Pour rappel, le titre sortira sur Ps4, mais n'a pas de date de sortie officielle pour le moment...Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/987620500695220224