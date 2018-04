Starz annule Ash vs Evil Dead après trois saisons.La faute à des audiences qui n'ont cessé de chuter, particulièrement durant cette saison 3, la série n'attirant que péniblement 177.000 spectateurs par épisode, ce qui est évidemment bien trop peu pour justifier la mise en route d'une suite. Le season finale qui sera diffusé le 29 avril prochain sera donc le dernier.Adieu magnifique série et adieu Evil Dead 4 au cinéma, une belle année de merde 2018.

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2018 at 12:36 PM by inferusredrum