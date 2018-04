The Darwin Project, sera disponible gratuitement sur Steam à partir du 20 avril. Darwin Project a été publié sur la plateforme Steam en Early Access ainsi que sur Xbox One Game Preview au début du mois de mars pour 14,99 €. Seul la version PC est actuellement gratuit et ne concerne pas les joueurs d’Xbox.

Who likes this ?

posted the 04/21/2018 at 11:20 AM by unmecparla