Voici une Information autour de la Xbox One :Au cours des dernières heures, l'équipe IGN sur les réseaux sociaux a publié sur Twitter et Instagram une photo comparant le jeu God of War sur Ps4 et Xbox One. C'est une blague assez commune et souvent inoffensive. Quoi qu'il en soit, pour ne pas souffler sur la polémique, Ryan McCaffrey, rédacteur en chef d'IGN, a ressenti l'urgence de tweeter des excuses à l'équipe Xbox et a demandé à son responsable des médias sociaux de supprimer l'image, car il trouvait que c'était offensant.Aaron Greenberg, responsable marketing des jeux chez Microsoft a remercié McCaffrey sur Twitter, en déclarant qu'il avait apprécié les excuses rapides et la suppression du contenu…Source : https://www.gamepur.com/news/28859-ign-mocks-xbox-one-over-lack-exclusive-games.html