NIS America dévoile le collector de Disgaea 1 Complete et il y a du goodies comme il faut.Il faudra obligatoirement passer par la boutique du site (lien en bas) pour pouvoir ce procurer cette édition à 99.99$.Le coffret est prévu sur PS4 et SwitchA l'intérieur de cette Rosen Queen’s Finest Edition, nous retrouverons:-Le jeu Disgaea 1 Complete sur PS4 ou Switch-Une peluche prinny cube-La bande originale sur CD-Un artbook au format A5-Un set de 9 pin’s enamel-Un poster recto verso-Un set de dessous de verres-Un tapis de souris avec oppai etna-Un certificat authenticité Rosen QueenLe tout dans un magnifique coffret.Le coffret sera disponible le 31 Octobre 2018

posted the 04/21/2018 at 10:27 AM by leblogdeshacka