Bon, le voilà enfin en préco, je parle bien sur du vinyle de God of War. Pour le moment, le coffret est uniquement disponible sur Mondo.com au prix de 35$La tracklist est même dévoilée.Side A01. God Of War (4:09)02. Memories Of Mother (3:40)03. Witch Of The Woods (3:05)04. Lullaby Of The Giants (3:45)05. Ashes (6:11)Side B06. Peaks Pass (2:35)07. A Giant's Prayer (2:01)08. The Dragon (3:46)09. Mimir (2:510. Magni and Modi (2:51)11. Echoes Of An Old Life (3:46)12. Helheim (3:22)Side C13. The Healing (3:17)14. The Reach Of Your Godhood (2:315. Stone Mason16. Valkyries (5:10)17. Deliverance (6:20)Side D18. Salvation (6:50)19. The Ninth Realm (5:00)20. Epilogue (0:421. The Summit (3:22)Date de sortie prévue pour le mois de Juin dans une édition vinyle coloré ou Black