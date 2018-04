Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Les critiques ont été unanimes et cela va aider également Sony qui semble avoir investi énormément de ressources dans le marketing. Reste à voir si les changements opérés seront payants. L'analyste NPD Mat Piscatella est confiant sur le fait que le jeu God of War va faire sensation, affirmant sur Twitter que le jeu réalisera le meilleur lancement pour un jeu exclusif sur Ps4. Le jeu devrait donc réaliser selon lui un meilleur lancement que les jeux Uncharted 4: A Thief's End et Horizon : Zero Dawn. Réponse quand on aura les premiers chiffres...Source : http://www.pushsquare.com/news/2018/04/npd_analyst_reckons_god_of_war_will_have_the_biggest_debut_of_any_ps4_exclusive