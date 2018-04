Voici une Information autour du jeu Metal Gear Survive et Bayonetta 2 :VgChartz a mis le Top à dater du 03 mars 2018. Le jeu Monster Hunter World sur Ps4 serait toujours premier. Le jeu Bayonetta 2 sur Nintendo Switch aurait dépassé les 260 000 et Konami aurait écoulé 139 656 exemplaires de son jeu Metal Gear Survive depuis son lancement.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première et la Nintendo Switch la suiverait...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43163/Global/