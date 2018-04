La future console Xbox de Microsoft pourrait bien embarquer de la mémoire vive GDDR6 et s'initier au stockage flash (SDD). C'est en tout cas ce que suggèrent deux nouvelles offres d'emploi de Microsoft.



La première offre, postée le 10 avril dernier sur le site Microsoft Career, révèle que l'entreprise recherche un ingénieur senior spécialisé en DRAM. Son rôle ? Diriger le développement de la prochaine technologie de mémoire qui alimentera les futurs projets Xbox. Rien que ça.



Assigné à la division Hardware de Xbox, le candidat doit détenir une « compréhension approfondie » des types de mémoire actuels (DDR3, GDDR5 et GDDR6), et être apte à travailler sur les « futures technologies DRAM ».



La seconde offre recherche un « Xbox Storage Architect » qui sera rattaché au même service Hardware. Il devra travailler sur diverses solutions de stockage, y compris sur les supports flash à l'image des SSD. Un composant que l'on pourrait donc bien retrouver dans la prochaine machine Xbox.



Pour rappel, la Xbox One X, la console la plus puissante du marché, utilise 12 Go de RAM GDDR5. La Xbox One S embarque 8 Go de RAM DDR3.