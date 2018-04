DISPONIBLE

JVL 16/20

JVC 15/20

Gamekult 7/10

Passtech Games nous montre de nouveau qu’avec un peu d’imagination, il est tout à fait possible d’apporter une note ingénieuse dans des genres que l’on pensait avoir retourné encore et encore. Ici il n’est pas question de Tower Defense, mais d’un jeu de puzzle / aventure aux faux airs de Pikmin ou Overlord. Malgré la simplicité évidente de ses bases, le titre concentre des mécaniques de jeu que l’on pouvait croire réservées au STR, à moindre mesure bien entendu.Plus technique qu’il ne semble l’être au premier regard, Masters of Anima aligne ses combats telles des parties d’échec où seule une bonne connaissance des spécificités de vos unités et un positionnement intelligent pourra vous mener au succès. Exigeante, la gymnastique du contrôle simultané de nos invocations nécessite toutefois un petit temps d’adaptation. Une période d’apprentissage, parfois frustrante lorsque les défaites s’enchaînent, mais largement récompensée ensuite par la satisfaction de se sentir véritablement maître des actions d’une centaine d’unités.Vous auriez tort de considérer Masters of Anima comme votre ami. Un rapide coup d'oeil aux captures d'écran suffit à se laisser séduire par une patte artistique plus qu'adorable et la perspective de déléguer le sale boulot à une armée de sbires mignons qui nous obéissent au doigt et à l'oeil, mais n'espérez pas y trouver un jeu dépaysant à lancer après le boulot. En réussissant le pari de mettre la micro-gestion d'une armée au premier plan, Passtech Games livre ici un titre exigeant et généreux, qui a de quoi plaire aux fans de jeux de stratégie à APM élevés à condition de mettre son scénario aux oubliettes. Dommage cependant que les développeurs lyonnais aient eu la main aussi lourde sur la difficulté, instaurant un côté die & retry beaucoup trop frustrant dans certains combats. Attendez donc la sortie d'un patch d'équilibrage ô combien nécessaire, et vous tiendrez là un mash-up hardcore de Pikmin X Overlord qui vous tiendra en respect pendant une bonne dizaine d'heures.