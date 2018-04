Juntaro Kono producteur du jeu Metal Max Xeno sur PS4/Vita se felicite sur Twitter du trés bon démarrage du jeu au Japon. En effet en 2 jours le jeu a depassé les 50 000 ventes (ceci uniquement en physique) et battra donc certainement sans soucis sur la premiere semaine le record de l'opus DS.Rappelons que le jeu sortira uniquement dans sa version PS4 en occident.

posted the 04/20/2018 at 03:49 PM by guiguif