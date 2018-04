Voici des Images du jeu God of War sur Ps4 :Cette musique, cet environnement somptueux, le rendu de l'eau et de la neige, la classe du héros, cette scène du début... Tout est magnifique, et ma Ps4 ne fait pas un bruit monstre. Par contre, dommage que les sous-titres soient trop petits je trouve...Source : member15179.html