Avec un tel panel de choix et la liberté octroyée par Sony, mais aussi Marvel, combiné à l'attente énorme autour de cet épisode qui s'annonce comme le meilleur jamais conçu, nous nous posions à l'époque une question légitime : les trois parties poursuivront t-il ce partenariat pour créer un vrai Marvel Gaming Universe crédible et réussi ?



Bill Roseman, directeur créatif exécutif chez Marvel, a donné des pistes au micro de The Telegraph. Tout d'abord, il s'est attardé sur des potentiels caméos :



"C'est le New York de Marvel. C'est un jeu Marvel. C'est le New York dans lequel vous voulez que Spider-Man évolue. Donc oui, si vous êtes un fan de Marvel et que vous comptiez jouer au titre, vous verrez des noms, logos et des endroits familiers. Nous avons de la chance que vous puissiez vous demander "oh, est-ce le Sanctum Sanctorum ?! Nous n'allons pas nous focaliser dessus, mais vous aurez l'opportunité de passer à côté. Vous allez vous dire que ce n'est pas seulement n'importe quelle version de New York, mais que vous êtes à l'intérieur de l'univers Marvel. Il y aura tout un tas d'éléments qui vous feront penser que le jeu n'est qu'une partie d'une histoire plus grande."

Concernant un hypothétique "Marvel Gaming Universe", voici ce qu'il a répondu :



The Telegraph : Aspirez-vous à la création d'un Marvel Gaming Universe ?

Bill Roseman : Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Même avec le Marvel Cinematic Universe, ils ont commencé avec des films individuels



The Telegraph : Oui, mais cela a toujours été un tableau de plus grande envergure...

Bill Roseman : Oui. Je veux dire, ils ont ajouté cette scène avec Nick Fury à la fin d'Iron Man, mais quelqu'un avait-il envisagé que tout culminerait dans The Avengers ? Ou maintenant avec Infinity War ? C'était utopique. Le but premier était de réaliser le meilleur film Iron Man. Nous approchons le développement du jeu de la même façon. C'est déjà suffisamment difficile. Faisons simplement le meilleur jeu Spider-Man, le reste se fera naturellement. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Nous souhaitons seulement nous assurer que chaque jeu est incroyable. Encore une fois, nous ne voulons pas piéger les gens. Nous voulons leur donner de la liberté.





Une chose est sûre, les esprits au sein de Sony, Marvel et Insomniac Games sont sans doute en ce moment en pleine ébullition à l'idée d'un tel chantier. En effet, bien que Square Enix et Crystal Dynamics préparent "The Avengers", le constructeur pourrait saisir cette opportunité pour agrandir son catalogue impressionnant d'exclusivités avec des super-héros qui ne cessent de cartonner au cinéma.