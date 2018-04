(D)re(a)master

Bonjour à tous ! Vu l'actualité de la saga Disgaea actuellement, rien de mieux qu'une piqure de rappel.On commence par le premier, Disgaea: Hour of Darkness. C'est un jeu vidéo de type tactical RPG développé par Nippon Ichi Software puis édité par Atlus aux États-Unis et Koei en Europe. Le jeu est réédité en décembre 2007 sur PSP et est sous-titré Afternoon of Darkness. Puis en juin 2008 sur Nintendo DS, renommé Disgaea DS. Une version pour téléphones portables est aussi sortie au Japon fin 2006.Pour célébrer le 15ème anniversaire de la franchise Disgaea, NIS America annonce que Disgaea Refine, remake du premier épisode, sortira bien en Europe pour les fêtes de fin d'année, renommé Disgaea 1 Complete pour l'occasion sur PS4 et SWITCH.Le jeu sera doté de graphismes améliorés et proposera le gameplay classique de la saga originelle, connu et apprécié des fans. Le jeu proposera des voix en anglais ou japonais et des textes en français !Disgaea 2: Cursed Memories est développé par Nippon Ichi Software puis édité par Koei en 2006 sur PlayStation 2. Il est réédité en 2009 sur PlayStation Portable sous le nom Disgaea 2: Dark Hero Days avec un scénario bonus pour Axel. Une version Steam est sortie le 30 janvier 2017.Disgaea 3: Absence of Justice est sortie en 2008 sur PlayStation 3. Fin 2011, le jeu est réédité sur PlayStation Vita sous le titre Disgaea 3: Absence of Detention.Il s'agit du premier opus à bénéficier d'une localisation en français. Cependant, sa réédition sur PS Vita n'a pas été traduite en français.Disgaea 4: A Promise Unforgotten est sortie en 2011 sur PlayStation 3. Il reprend le modèle de Disgaea 3 en améliorant l'ergonomie et l'équilibrage du jeu.Il s'agit du premier jeu de la licence à bénéficier de graphismes HD et de modèles 2D animés. Cette idée sera utilisée dans la version Vita de Disgaea 3, Absence of Detention, même si celui-ci reste un jeu SD.Le dernier, Disgaea 5: Alliance of Vengeance est sorti en 2015 sur PlayStation 4 et en 2017 sur Nintendo Switch.Concernant les spin off, il y a Disgaea D2 : A Brighter Darkness sur PS3. Faisant suite au tout premier volet de la série, il remet sur le devant de la scène le trio composé de Laharl, Etna et Flonne, alors qu'un nouvel Overlord menace de prendre le contrôle du Netherworld. Parmi les nouveautés, on trouve des montures, des apprentis, des liens d'amitié et un éditeur de personnages enrichi.Vu la politique actuelle de Nippon Ichi Software, les episodes D2, 2, 3 et 4 ne devront pas tarder à sortir sur Switch. En espérant de bonne ventre pour le portage du premier.