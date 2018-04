Ubisoft annonce sur son blog avoir trouvé un réalisateur pour l'un de ses futurs projets : transformer le jeu The Division en film au scénario apocalyptique.



Il s'agit de David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2 et Atomic Blonde. Au casting, nous aurons droit à Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal en tête d’affiche. Comme le jeu, le film The Division se déroule dans un New York dévasté par une pandémie destructrice qui s’est propagée dans toute la ville lors du Black Friday via des dollars contaminés. Alors que Noël approche et que New York sombre dans le chaos, une unité dormante de civils entraînés à répondre à cette crise est activée pour sauver la ville.



"Jake Gyllenhaal et Riva Marker de Nine Stories, Jessica Chastain et Kelly Carmichael de Freckle Films ainsi que David Leitch et Kelly McCormick de 8711, se sont associés à Ubisoft Motion Pictures pour produire le film. Stephen Gaghan ne fait désormais plus partie du projet."



"Tom Clancy’s The Divison a battu les records de vente d’Ubisoft et de toute l’industrie à sa sortie en mars 2016. Depuis, le jeu a dépassé le cap des 20 millions de joueurs et une suite, The Division 2, a également été annoncée."



Aucune date n'a pour le moment été annoncée.