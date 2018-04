Hello à tous, Suis-je le seul à avoir des problèmes avec Amazon dernièrement ? tout allait bien depuis de longues années jusqu'à récemment. Plusieurs de mes colis arrivent avec du retard... le dernier en date a été " PERDU" . WTF ?! Enfin j'ai commandé GOW : normalement je recois mes colis entre 9h et 11h , il est 14h bordel . Pour info j'avais commandé une TV à la Fnac il y a 2 ans: Perdue en transit ! donc j'arrete aussi la fnac . Bref agaçant

Like

Who likes this ?

posted the 04/20/2018 at 12:02 PM by tolink